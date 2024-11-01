Розвідка Естонії оцінила ефективність військ КНДР у війні проти України

Участь північнокорейських підрозділів на українському фронті поки що не принесе особливих змін, і вони, ймовірно, зазнають великих втрат, повідомляє Європейська правда.

Таку думку висловив полковник Антс Ківісельг, командир Центру розвідки Міністерства оборони Естонії, цитує ERR

Коментуючи прибуття північнокорейських військових до Курської області, Ківісельг зазначив, що військові КНДР, ймовірно, прибули туди на початку жовтня, де пройшли попередню підготовку, яка тривала від двох до чотирьох тижнів.

Після цього, за його словами, "почалася їхня передислокація на український фронт".

"Очікується, що загалом Північна Корея пообіцяла направити до Російської Федерації 10-12 тисяч військовослужбовців, у тому числі 500 офіцерів і трьох генералів. Прибуття північнокорейських солдатів на український фронт, ймовірно, відбуватиметься поетапно. Прибуття наступних північнокорейських підрозділів на український фронт відбудеться протягом найближчих тижнів", – вважає представник естонської розвідки.

Він зауважив, що, як правило, північнокорейські солдати підготовлені для ведення бойових дій в гірській місцевості, а це означає, що вони не знайомі з українською територією, її кліматом та географією.

"І так само їхня підготовка не передбачає ведення бойових дій в таких умовах. Підготовка, яку вони проходять в Російській Федерації, безумовно, не дуже високого рівня. Тому ми можемо очікувати, що північнокорейські підрозділи понесуть великі втрати в Україні, і, ймовірно, навіть більші втрати, ніж сили Російської Федерації понесли до цього часу", – наголосив Ківісельг.

Попри це, за словами Ківісельга, не виключено, що Північна Корея продовжить відправляти підрозділи до Росії та на український фронт.

"Попри це, поточна оцінка розвідки залишається такою, що це розгортання північнокорейських підрозділів в Україні продовжиться", – наголосив він.

Водночас, на думку військового, це не принесе великих змін на фронт.

"Але якщо це додаткове розгортання підрозділів в Росії, їх підготовка, а потім прибуття на український фронт продовжиться в довгостроковій перспективі, це, безумовно, може принести деякі зміни на лінії фронту", – підсумував він.

За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішню реакцію західних країн на залучення військових КНДР нульовою.

Також писали, що голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер переконаний, що США і союзники по НАТО мають розглянути можливість атаки "безпосередньо на північнокорейські війська", якщо вони перебуватимуть на території України і братимуть участь у бойових діях на боці РФ.