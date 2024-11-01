Наводнения в Испании: количество погибших превысило 200 человек

В Испании официально подтвердили гибель уже более 200 человек на юго-западе страны, пострадавшего от катастрофического наводнения. Об этом пишет El Pais, сообщает Европейская правда.

Днем 1 ноября Объединенный координационный центр, занимающийся ликвидацией последствий стихийного бедствия, сообщил, что в автономной области Валенсия подтверждена гибель 202 человек.

Вместе с тремя погибшими в других регионах, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия, количество жертв достигло 205. Это уже больше, чем в результате катастрофических наводнений на западе Германии летом 2021 года.

В последнем перед этим обновлении в четверг сообщали о более 150 погибших.

В Румынии ранее подтвердили, что среди уже идентифицированных жертв наводнения в Испании есть гражданин Румынии.

К поиску пропавших в зоне стихийного бедствия привлекают больше военных, чтобы ускорить работу.

Власти Валенсии открыли официальный счет для сбора средств в поддержку пострадавших от наводнения.