Повені в Іспанії: кількість загиблих перевищила 200 людей

В Іспанії офіційно підтвердили загибель вже понад 200 людей на південному заході країни, що постраждав від катастрофічної повені. Про це пише El Pais, повідомляє Європейська правда.

Вдень 1 листопада Об’єднаний координаційний центр, що займається ліквідацією наслідків стихійного лиха, офіційно повідомив, що в автономній області Валенсія підтверджено загибель 202 людей.

Разом із трьома загиблими в інших регіонах, Кастилія–Ла-Манча та Андалусія, кількість жертв сягнула 205. Це вже більше, аніж внаслідок катастрофічних повеней на заході Німеччини влітку 2021 року.

В останньому перед цим оновленні у четвер повідомляли про понад 150 загиблих.

У Румунії раніше підтвердили, що серед вже ідентифікованих жертв повені в Іспанії є громадянин Румунії.

До пошуку зниклих у зоні стихійного лиха залучають більше військових, щоб прискорити роботу.

Влада Валенсії відкрила офіційний рахунок для збору коштів на підтримку постраждалих від повені.