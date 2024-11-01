Эстонская разведка: За неделю РФ захватила 150 квадратных километров на Донетчине

В течение последней недели российской армии удалось оккупировать около 150 квадратных километров на территории Донецкой области. Об этом заявил полковник Антс Кивисельг, командир Центра разведки Министерства обороны Эстонии, сообщает Европейская правда.

Представитель разведки обратил внимание на продвижение российской армии в Донецкой области. Он рассказал о том, что россияне все еще удерживают инициативу вдоль всей линии фронта, что "заставляет украинские силы постепенно отступать".

"Вооруженные силы РФ наиболее успешно захватывают районы Донецкой области, в частности Покровский, Кураховский, Угледарский и Великоновоселковский. В течение последней недели Российская Федерация в этих районах оккупировала дополнительно 150 квадратных километров" , – сказал Кивисельг.

Также он отметил, что есть признаки того, что Россия может готовиться к наземным атакам в Запорожской области.

"Вполне вероятно, что в будущих атаках будет задействована уже известная нам 76-я штурмовая дивизия с постоянным базированием в Пскове. Целью будет захват новых территорий, а также дальнейшее связывание украинских сил в этом районе" , – сказал Кивисельг.

Также, подытоживая, он добавил, что не исключено, что в течение этого года, силы России "осуществят локальный прорыв в Покровском, Кураховском или Угледарском районах".

Недавно разведка Великобритании проанализировала продвижение российской армии в направлении города Селидово в Донецкой области, который находится по дороге в Покровск.

30 октября аналитики проекта DeepState отметили, что российские войска оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области, в том числе и Селидово.

В то же время, в Генштабе ВСУ заявили, что россияне пытались вклиниться в оборону на Покровском направлении, в частности в районе Селидово, но получили отпор.