В Германии назвали причину задержки с предоставлением Украине западного оружия

Поставки в Украине западного оружия зависят не столько от финансовой стороны дела, сколько от наличия соответствующих систем. Об этом заявил на брифинге спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.

"Вопрос не в том, будет ли что-то поставлен, в каком объеме это возможно. Всегда есть ограничения, обусловленные… не тем, можем ли мы это профинансировать, а наличием вооружений" , - заявил Гебештрайт, заметив при этом, что Германии удается поддерживать постоянный поток оружия в Украине.

Он заверил, что ФРГ постоянно проводит ревизию того, что может передать в качестве военной поддержки Украины и призывает партнеров делать так же. Он напомнил, что очередной пакет такой помощи был доставлен 2 недели назад.

Берлин также подчеркивает, что приложил большие усилия для предоставления Украине кредита на 50 млрд долл., который будет покрываться за счет доходов от замороженных российских активов. На эти деньги Украина сама будет решать, какое оружие покупать, добавил спикер.

Отвечая на вопрос, возможно ли ожидать изменения в отношении канцлера по вопросу предоставления Украине немецкого дальнобойного оружия на фоне эскалации, вызванной привлечением Россией северокорейских солдат, Гебештрайт ответил категорическим "Нет".

"Это не будет иметь никакого влияния; канцлер твердо остается на своей позиции, которую неоднократно озвучивал" , - сказал правительственный представитель.

Он также исключил возможность поддержки правительством ФРГ идеи отправки в Украину солдат западных армий.