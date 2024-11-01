В почти 20 странах высок риск острого голода – отчет ООН

В ближайшие шесть месяцев острая нехватка продовольствия может обостриться в охваченном войной Судане и почти в 20 других странах и территориях, преимущественно из-за конфликтов и насилия. Как пишет The Guardian, об этом идет речь в анализе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы, сообщает Левый берег.

Анализ предупреждает о продовольственных кризисах и ситуациях во всем мире, недостаток продовольствия, вероятно, обострится, с акцентом на возможность острого голода.

18-месячный конфликт привел к голоду в Судане, нарушив продовольственные системы, вызвав перемещение и заблокировав доступ к гуманитарной помощи. Экстремальные погодные явления, такие как наводнения, также сыграли свою роль в ухудшении продовольственной безопасности.

Чтобы определить "горячие точки" голода во всем мире, эксперты по продовольственной безопасности и аналитики программ провели анализ рисков конфликтов, политического насилия, экономических потрясений и природных опасностей, а также оценили текущие или вероятные сбои в сельскохозяйственной деятельности, вызванные этими рисками.

Они обнаружили 22 горячих точки голода, где, по прогнозам, острая продовольственная безопасность обострится в период с ноября 2024 года по май 2025 года.

Наибольшее беспокойство вызвали Судан, Южный Судан, Малые, палестинские территории и Гаити, то есть там сталкиваются с голодом или риском голода, или население находится в состоянии катастрофы. “Люди испытывают чрезвычайную нехватку пищи и сталкиваются с беспрецедентной длительной голодовкой” , – сказал Цюй Донюй, генеральный директор ФАО.4

В отчете говорится, что усиление войны повлечет за собой дальнейшее массовое перемещение и ухудшит региональный гуманитарный кризис, что приведет к увеличению трансграничных перемещений в Чад, Южный Судан, Египет, Ливию, Эфиопию и Центральноафриканскую Республику.

Анализ классифицировал Чад, Нигерию, Мозамбик, Ливан, Мьянму, Сирию и Йемен как горячие точки, вызывающие большую обеспокоенность. Это означает, что большое количество населения там сталкивается или, по прогнозам, столкнется с критическим уровнем острой продовольственной опасности.

Две страны - Намибия и Лесото - впервые оказались в списке "горячих точек голода" из-за негативного влияния погодных явлений и значительного снижения сельскохозяйственного производства в этом году. Другие страны в третьей высшей категории беспокойства: это Кения, Нигер, Буркина-Фасо, Эфиопия, Малави, Сомали, Замбия и Зимбабве.