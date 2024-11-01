СБУ сообщила о ликвидации еще четырех "схем уклонистов"

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще 4 схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины. Об этом пишет пресс-служба СБУ, сообщает Левый берег.

По результатам комплексных мероприятий в Киевской, Харьковской, Ровенской, Кировоградской и Львовской областях задержаны организаторы махинаций. Среди фигурантов – чиновники МСЭК и военно-врачебных комиссий, а также руководитель частного вуза и мошенники-рецидивисты.

За суммы от 5 до 20 тыс. американских долларов они помогали военнообязанным уклоняться от призыва на основании поддельных документов.

Так на Киевщине разоблачили заместителя председателя ВВК одного из районов области, который подделывал для уклонистов медзаключения о непригодности к службе по состоянию здоровья.

По данным следствия, чиновник входил в состав преступной группировки, занимавшейся «схемами для уклонистов», которую правоохранители нейтрализовали в апреле этого года.

В Харьковской области военная контрразведка СБУ задержала председателя ВВК Чугуевского района, который торговал фиктивными медсправками для «списания» уклонистов с воинского учета.

На Львовщине разоблачили «схему для уклонистов», которая действовала в одном из частных вузов.

По имеющимся данным, владелец университета и ректорат зачисляли призывников на обучение за пределами лицензированных годовых объемов, утвержденных Министерством образования и науки.

Это позволяло военнообязанным оформлять отсрочки на основании справок «соискателя образования».

Во время обысков у владельца вуза обнаружен противотанковый гранатомет, винтовки, карабины и почти 5 тыс. патронов различного калибра. Он задержан и взят под стражу.

В Кировоградской области задержаны два мошенника-рецидивиста, которые продавали уклонистам фиктивные справки об «инвалидности». Для подделки документов фигуранты использовали личные связи в МСЭК.

На Ривненщине подозрение получили еще пять участников коррупционной схемы уклонения от призыва, которую правоохранители ликвидировали в октябре этого года. Среди фигурантов - чиновница МСЭК, завотделением местной больницы и еще двое врачей.

По всем разоблаченным фактам злоумышленникам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное повторно);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.