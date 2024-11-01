Кабмин одобрил законопроект о ликвидации системы МСЭК

Правительство в пятницу, 1 ноября, одобрило законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины о внедрении оценки повседневного функционирования лица, который позволит ликвидировать систему МСЭК. Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения (МОЗ), сообщает Новое время.

Как отметили в Минздраве, они разделяют «недовольство устаревшей, недружественной к людям и во многом коррумпированной системой МСЭК».﻿

«Человек, который живет с нарушениями функциональности, должен получить от государства поддержку, которая позволит ему нормально жить, работать и быть полностью интегрированным в жизнь общества. Это должно делаться удобным для человека и прозрачным способом» , — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ведомстве также отметили, что вместо понятия медико-социальной экспертизы законопроект вводит термин оценивания повседневного функционирования человека. Согласно документу, с 1 января 2025 года вместо МСЭК заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, куда будут входить врачи-практики. Они будут работать в многопрофильных больницах.