Кабмін схвалив законопроєкт щодо ліквідації системи МСЕК

Уряд у п’ятницю, 1 листопада, схвалив законопроєкт Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи, який дасть змогу ліквідувати систему МСЕК.Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), повідомляє Новое время.

Як зазначили у МОЗ, вони поділяють «невдоволення застарілою, недружньою до людей і великою мірою корумпованою системою МСЕК».﻿﻿﻿

«Людина, яка живе з порушеннями функціональності, повинна отримати від держави підтримку, що дозволить їй нормально жити, працювати й бути повністю інтегрованою в життя суспільства. Це має робитися у зручний для людини й прозорий спосіб» , — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У відомстві також зазначили, що замість поняття медико-соціальної експертизи законопроєкт запроваджує термін оцінювання повсякденного функціонування особи. Згідно з документом, з 1 січня 2025 року замість МСЕК запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, куди будуть входити лікарі-практики. Вони працюватимуть у багатопрофільних лікарнях.