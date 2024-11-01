РФ прицельно ударила по полицейским в Харькове, есть погибший и 30 раненых

Российские захватчики нанесли прицельный ракетный удар по месту дислокации полицейских в центре Харькова – один полицейский погиб, 26 полицейских и четыре гражданских ранены.

Об этом глава Нацполиции Иван Выговский написал в Фейсбуке .

Ранения в результате вражеской атаки, по его данным, получили также четверо гражданских.

Сообщается, что удар был нанесен двумя ракетами.

«Погибший – полковник полиции Андрей Матвиенко. Выражаю искренние соболезнования семье и близким нашего коллеги, чья жизнь оборвалась во время несения службы. Той самой полицейской службы в прифронтовом Харькове, ежедневно связанной с риском для жизни» , – отметил Выговский.

Он добавил, что на месте попадания полицейские оказывают помощь и документируют это военное преступление.