РФ прицільно вдарила по поліцейським у Харкові, є загиблий і 30 поранених

Російські загарбники завдали прицільного ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова – один поліцейський загинув, 26 поліцейських та четверо цивільних поранені.

Про це голова Нацполіції Іван Вигівський написав у Фейсбуці﻿.

Поранення внаслідок ворожої атаки, за його даними, дістали також четверо цивільних.

Повідомляється, що удар був завданий двома ракетами.

«Загиблий – полковник поліції Андрій Матвієнко. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким нашого колеги, чиє життя обірвалось під час несення служби. Тієї самої поліцейської служби у прифронтовому Харкові, щоденно пов’язаної з ризиком для життя» , – зазначив Вигівський.

Він додав, що на місці влучання поліцейські надають допомогу та документують цей воєнний злочин.