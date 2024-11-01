Чиновники Министерства обороны США считают, что недостаток личного состава является главной проблемой Украины в противостоянии с Россией. По их прогнозам, имеющихся сил Киеву может хватить на 6-12 месяцев ведения войны. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщает Новое время.

По их словам, через год Украина может столкнуться с серьезной нехваткой военных. Представители Пентагона заявили, что Киев направил вновь созданные бригады в Курскую область, хотя изначально планировал использовать их для обороны на востоке и юге или как резерв для контрнаступления в 2025 году.

Журналисты также утверждают, что на войне погибли 57 тысяч украинских военных. Это, по их словам, вдвое меньше, чем потери россиян, однако такая цифра является значительной для страны с меньшим населением.

Россия также сталкивается с нехваткой солдат и ресурсов, а ее достижения на фронте обошлись значительными потерями. В то же время российским силам удается пополнять армию, привлекая ежемесячно от 25 до 30 тысяч новобранцев.

Американские чиновники прогнозируют, что в следующем году Украина сможет воспользоваться ослабленной позицией России и ее дефицитом личного состава и техники — при условии стабильной поддержки со стороны США.

По словам чиновников, во время встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский выглядел «уставшим и напряженным». Он был обеспокоен из-за неудач украинских войск на фронте и возможных последствий выборов в США, пишет газета.