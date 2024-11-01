У Пентагоні вважають головною проблемою України нестачу солдатів - NYT

Посадовці Міністерства оборони США вважають, що нестача особового складу є головною проблемою України у протистоянні з Росією. За їхніми прогнозами, наявних сил Києву може вистачити на 6−12 місяців ведення війни.﻿ Про це пише The New York Times, посилаючись на неназваних посадовців, повідомляє Новое время.

За їх словами, через рік Україна може зіштовхнутися із серйозною нестачею військових. Представники Пентагону заявили, що Київ направив новостворені бригади до Курської області, хоча спочатку планував використати їх для оборони на сході та півдні або як резерв для контрнаступу в 2025 році.

Журналісти також стверджують, що на війні загинули 57 тисяч українських військових. Це, за їхніми словами, удвічі менше, ніж втрати росіян, однак така цифра є значною для країни з меншим населенням.

Росія також стикається з браком солдатів і ресурсів, а її здобутки на фронті обійшлися значними втратами. Водночас російським силам вдається поповнювати армію, залучаючи щомісяця від 25 до 30 тисяч новобранців.

Американські посадовці прогнозують, що наступного року Україна зможе скористатися ослабленою позицією Росії та її дефіцитом особового складу і техніки — за умови стабільної підтримки з боку США.

За словами урядовців, під час зустрічі в Києві президент України Володимир Зеленський виглядав «втомленим і напруженим». Він був занепокоєний через невдачі українських військ на фронті та можливі наслідки виборів у США, пише газета.