В Минобороны объяснили причину сбоя в "Резерв+"

В приложении "Резерв+" произошел сбой, пользователям могут прийти тестовые уведомления онлайн отсрочек.﻿

Об этом информировала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Начали бета-тест онлайн отсрочек и ошибочно прислали тестовое уведомление другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизоваться через BankID" , - сообщила замминистра.

В течение ближайших часов в Минобороны обещают восстановить доступ к авторизации, уточнила она.