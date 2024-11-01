У Міноборони пояснили причину збою в "Резерві+"

У додатку "Резерв+" стався збій, користувачам можуть прийти тестові сповіщення онлайн відстрочок.

Про це поінформувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID" , - повідомила заступниця міністра.

Протягом найближчих годин у Міноборони обіцяють відновити доступ до авторизації, вточнила вона.