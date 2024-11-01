Кадыров заявил, что планирует отправить 84 тысяч "добровольцев" в Украину - ЦНС

Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров готовится отправить 84 тысячи кадыровцев в Украину. Об этом заявил Центр национального сопротивления, сообщает Новое время.

Кадыров заявил, что Чечня выполнила все задачи Кремля и собрала 84 тысячи «добровольцев» для войны против Украины и подчеркнул, что они должны быть «благодарны за эту возможность».

«Между тем москва все больше испытывает трудности из-за затяжной войны, и „пушечного мяса“ не хватает. Марионеточный режим использует любую возможность, чтобы отправить кадыровцев и другие нацменьшинства РФ на фронт, служа безумным амбициям Путина» , — отмечает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что более трех тысяч наемников из КНДР уже проходят боевую подготовку в Курской области, в основном ночью, на нескольких полигонах.