Кадиров заявив, що планує відправити 84 тисячі "добровольців" в Україну - ЦНС
Ставленик Кремля в Чечні Рамзан Кадиров готується відправити 84 тисячі кадирівців в Україну. Про це заявив Центр національного спротиву, повідомляє Новое время.
Кадиров заявив, що Чечня виконала всі завдання Кремля і зібрала 84 тисячі «добровольців» для війни проти України та наголосив, що вони мають бути «вдячні за цю можливість».
«Тим часом москва все більше зазнає труднощів через затяжну війну, і „гарматного м’яса“ бракує. Маріонетковий режим використовує будь-яку можливість, щоб відправити кадирівців та інші нацменшини РФ на фронт, слугуючи безумним амбіціям Путіна», — зазначає Центр національного спротиву.
Зазначається, що понад три тисячі найманців із КНДР вже проходять бойову підготовку в Курській області, здебільшого вночі, на кількох полігонах.