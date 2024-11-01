Ставленик Кремля в Чечні Рамзан Кадиров готується відправити 84 тисячі кадирівців в Україну. Про це заявив Центр національного спротиву, повідомляє Новое время.

Кадиров заявив, що Чечня виконала всі завдання Кремля і зібрала 84 тисячі «добровольців» для війни проти України та наголосив, що вони мають бути «вдячні за цю можливість».

«Тим часом москва все більше зазнає труднощів через затяжну війну, і „гарматного м’яса“ бракує. Маріонетковий режим використовує будь-яку можливість, щоб відправити кадирівців та інші нацменшини РФ на фронт, слугуючи безумним амбіціям Путіна» , — зазначає Центр національного спротиву.

Зазначається, що понад три тисячі найманців із КНДР вже проходять бойову підготовку в Курській області, здебільшого вночі, на кількох полігонах.