Зеленский раскритиковал Запад за промедление с ответом на войска КНДР в РФ
Украина, как и мир, сейчас видит каждую площадку, на которой Россия накапливает солдат из Северной Кореи. Однако вместо разрешения на необходимую дальнобойность партнеры наблюдают. Со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
Зеленский подчеркнул, что, имея информацию обо всех площадках, где Россия готовит северокорейских военных, Украина могла бы ударить превентивно.
"Если бы у нас была эта возможность - бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо столь необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", - заявил он
Президент подчеркнул, что каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира - каждый должен не просто наблюдать.
"Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширении войны совпадали с действиями", - подытожил Зеленский.