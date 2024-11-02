В Киеве продолжается работа ПВО: слышна стрельба и взрывы (Обновлено)

В Киеве на утро 2 ноября продолжается работа ПВО по воздушным целям, слышна стрельба и взрывы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают КМВА, корреспонденты УП, Воздушные силы.

Около 8:20 утра в Киеве раздавалась стрельба и взрывы.

Власти заявляют об угрозе БПЛА в столице и просят находиться в укрытиях.

Воздушная тревога звучит уже четыре часа - с 5 часов утра.

Военные впоследствии уточнили о движении БпЛА в направлении Киева с западного направления.

Обновлено: После 10 утра тревогу отменили.

В КГВА отметили, что все беспилотники, которые угрожали городу, были обезврежены.

В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в шести районах города - Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Есть повреждения жилой застройки, частных авто.

Известно об одном пострадавшем - полицейский отравился продуктами горения.

Сейчас в Киевской области еще наблюдают вражеские БпЛА.