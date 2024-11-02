У Києві триває робота ППО: чути стрілянину та вибухи

У Києві на ранок 2 листопада триває робота ППО по повітряних цілях, чути стрілянину та вибухи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють КМВА, кореспонденти УП, Повітряні сили.

Близько 8:20 ранку в Києві лунала стрілянина та вибухи.

Влада заявляє про загрозу БПЛА у столиці й просить перебувати в укриттях.

Повітряна тривога лунає вже чотири години – з 5 години ранку.

Військові згодом уточнили про рух БпЛА у напрямку Києва з західного напрямку.