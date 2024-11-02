Ситуация на фронте к утру 2 ноября: сводка Генштаба ВСУ

Россияне сбросили 116 КАБов и использовали 1043 дронов-камикадзе, сообщает Деловая столица.

Начались 983 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений, пишет Генштаб ВСУ.

1 ноября противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 73 авиаудара, в том числе сбросил 116 КАБ. Кроме этого, произвел 3674 обстрела из них 106 — из реактивных систем залпового огня, а также использовал для поражения 1043 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Краснополье, Большая Писаревка, Журавка, Хотинь, Турья, Мирополье, Дергачи, Купянск, Бочково, Резниково, Гоптовка, Калиново, Ольховатка, Надежда, Северск, Торецк, Константиновка, Александрополь, Старая Николаевка, Миролюбовка, Курахово, Дальнее, Сухие Яли, Большая Новоселка, Новоандреевка и Львов.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну радиолокационную станцию, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава, один пункт управления БПЛА, один состав из БПЛА и еще один пункт управления захватчиков.

На Харьковском направлении враг однажды пытался штурмовать в районе Волчанска, успеха не имел.

На Купянском направлении в сутки произошло пять атак кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызового.

На лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Дружелюбовки, Екатериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу, одно боеприкосновение еще продолжается.

На Краматорском направлении кафиры атаковали три раза в районе Ступочек. Все атаки поблизости были остановлены.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки, противник понес потери и отступил.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Сухой Яр, Миролюбовка, Николаевка, Лисовка, Крутый Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова и Луча здесь Силами обороны было отражено 16 атак.

Наиболее напряженной ситуация остается на Кураховском направлении, здесь Силы обороны отразили 52 атаки позиций вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка, Новоселидовка и Ильинки.

На Времивском направлении противник совершил четыре штурма наших позиций в районах Трудового и Максимовки.

В Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 17 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, 28 БПЛА оперативно-тактического уровня, 76 автомобилей и 4 единицы специальной техники окупантов.