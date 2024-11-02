В ОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область

В Киевской области из-за атаки дронов 2 ноября пострадала женщина. Также есть повреждения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"82-летняя женщина получила обломочное ранение из-за падения частей БПЛА. Пострадавшая с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена ​​в одну из районных больниц", - рассказал он.

По словам главы ОВА, состояние женщины удовлетворительное, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Повреждения из-за атаки дронов РФ

Сейчас оперативные службы фиксируют повреждения жилых объектов в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

"Детали будут сообщены уже позже. Воздушная тревога в Киевской области продолжается. Просим жителей региона находиться в укрытиях", - отметил Кравченко.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 2 ноября

Атаки РФ на Киевскую область

Российские войска практически каждую ночь атакуют Киевскую область. В регионе работают силы ПВО, которые отбивают атаки РФ на подступах к Киеву.

Большинство повреждений в Киевской области возникает из-за падения обломков. Также часто страдают и люди. Например, в июне в Киевской области из-за атаки ракет пострадали двое людей.

Что касается обстрела 2 ноября, то часть российского дрона упала на трассу Р-30 в Киевской области, из-за чего возникли проблемы с движением в сторону Ирпеня.

Всего в ночь на 2 ноября РФ запустила по Украине 70 дронов. ПВО сбила больше половины российских беспилотников.