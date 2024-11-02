Сикорский предлагает Украине покупать оружие у Польши в кредит

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правительство "внесло предложение об оборонном кредите" для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью Polsat News.

Министр также ответил на критику украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что Варшава "нашла еще одну причину" не передавать истребители МиГ, повторив, что "Польша – прифронтовая страна в этой войне".

Сикорский подчеркнул, что "мы имеем свои оборонные потребности" и "должны держать эту войну как можно дальше от наших границ".

В то же время он озвучил предложение о том, что Украина могла бы покупать вооружение у Польши в кредит.

"Это можно было сделать с самого начала: давайте, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, вернете его", – сказал Сикорский.

Зеленский ранее напомнил, что Украина до сих пор хотела бы получить от Польши истребители МиГ-29, однако польская сторона пока не предоставляет эти самолеты.

Временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич преед тем заявил о возможности передачи МиГов Украине, если Польша "заполнит пробелы", которые создает передача этих самолетов Киеву.