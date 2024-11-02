На КПП Ужгород - Вишне Немецкое возникла очередь из сотен авто: что произошло
На одном из КПП на границе со Словакией возникла очередь из сотен авто. Причиной стали проблемы с программным обеспечением, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
"По состоянию на 11:00 2 ноября, работа программного обеспечения таможенной службы Словацкой Республики в пункте пропуска "Вишне Немецкое" возобновлена лишь частично", - говорится в сообщении.
По данным таможенников, смежная сторона принимает с таможенной территории Украины грузовые транспортные средства только с экспортными товарами, импортные оформляются в ограниченном количестве.
"Это создало за последние сутки на словацкой стороне очередь около 350 грузовиков. Просим перевозчиков, которые будут выбирать пересечение границы в этом направлении, учесть указанную информацию при планировании поездок", - добавили в Гостаможслужбе.
Пункты пропуска через государственную границу со Словакией
Словацко-украинская граница имеет пять пунктов пропуска - два автодорожных, два железнодорожных и один пешеходный:
- Ужгород - Вишне Немецкое;
- Убля - Малый Березный;
- Матевце - Ужгород (железнодорожный);
- Чоп - Чьерна-над-Тисоу (железнодорожный);
- Малые Селменцы - Вельке Слеменце (пешеходный, для велосипедистов).
Узнать про работу пунктов пропуска через государственную границу можно по ссылке.