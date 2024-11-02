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На КПП Ужгород - Вишне Немецкое возникла очередь из сотен авто: что произошло

На КПП Ужгород - Вишне Немецкое возникла очередь из сотен авто: что произошло
Фото: Facebook

На одном из КПП на границе со Словакией возникла очередь из сотен авто. Причиной стали проблемы с программным обеспечением, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"По состоянию на 11:00 2 ноября, работа программного обеспечения таможенной службы Словацкой Республики в пункте пропуска "Вишне Немецкое" возобновлена ​​лишь частично", - говорится в сообщении.

По данным таможенников, смежная сторона принимает с таможенной территории Украины грузовые транспортные средства только с экспортными товарами, импортные оформляются в ограниченном количестве.

"Это создало за последние сутки на словацкой стороне очередь около 350 грузовиков. Просим перевозчиков, которые будут выбирать пересечение границы в этом направлении, учесть указанную информацию при планировании поездок", - добавили в Гостаможслужбе.

Пункты пропуска через государственную границу со Словакией

Словацко-украинская граница имеет пять пунктов пропуска - два автодорожных, два железнодорожных и один пешеходный:

  • Ужгород - Вишне Немецкое;
  • Убля - Малый Березный;
  • Матевце - Ужгород (железнодорожный);
  • Чоп - Чьерна-над-Тисоу (железнодорожный);
  • Малые Селменцы - Вельке Слеменце (пешеходный, для велосипедистов).

Узнать про работу пунктов пропуска через государственную границу можно по ссылке﻿.

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