Отбирать имущество депутаты крымского псевдопарламента разрешили с начала 2023 года, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет ЦНС.

По меньшей мере, 1 200 объектов недвижимости "национализировали" только за этот год во временно аннексированном Крыму. По словам местного гауляйтера Аксенова, все имущество принадлежало украинским бизнесменам, или тем, кто "не дружески" настроен в РФ. Общая стоимость "национализированной" недвижимости составляет около 4,5 миллиарда рублей.

На сегодняшний день крупнейшие активы уже стали собственностью РФ или проданы новым "хозяевам". В большинстве своем это курортные комплексы и недвижимость коммерческого назначения.

В феврале 2023 года так называемые депутаты крымского псевдопарламента поддержали "национализацию" имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении Кремля недружественные действия.