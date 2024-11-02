ЦНС: росіяни в Криму вже "націоналізували" майна на 4,5 млрд рублів

Відбирати майно депутати кримського псевдопарламенту дозволили ще з початку 2023 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише ЦНС.

Щонайменше 1 200 об’єктів нерухомості "націоналізували" тільки за цей рік у тимчасово анексованому Криму. За словами місцевого гауляйтера аксьонова, усе майно належало українським бізнесменам, або тим, хто "не дружньо" налаштований до рф. Загальна вартість "націоналізованої" нерухомості складає близько 4,5 мільярдів рублів.

На сьогодні найбільші активи вже стали власністю рф або продані новим "господарям". У більшості це курортні комплекси та нерухомість комерційного призначення.

У лютому 2023 року так звані депутати кримського псевдопарламенту підтримали "націоналізацію" майна іноземних громадян і держав, які вчиняють щодо Кремля недружні дії.