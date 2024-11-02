Горячие линии Минздрава: как получить медицинскую консультацию
В условиях военного положения Министерство здравоохранения Украины обеспечивает гражданам возможность получить консультации и поддержку через три горячие линии. Каждая из них имеет свою специфику, но все созданы для помощи в решении вопросов из сферы здравоохранения, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Круглосуточный контакт-центр Минздрава
Номер: 0 800 60 20 19
Национальный контакт-центр работает без перерыва, чтобы обеспечить бесплатные медицинские консультации для украинцев. Здесь можно получить ответы на вопросы, связанные с поиском лекарственных препаратов, продлением срока действия справок об инвалидности или загрузкой COVID-сертификатов.
Консультации предоставляют 48 врачей-волонтеров, представляющих различные специальности.
Горячая линия Минздрава
Номер: 0 800 505 201
Операторы этой линии отвечают на самые распространенные вопросы ежедневно с 8:00 до 20:00, обеспечивая граждан необходимой информацией в сфере здравоохранения.
Информационно справочная служба НСЗУ
Номер: 16 77
Эта служба предоставляет консультации по реализации прав граждан на медицинское обслуживание в рамках программы медицинских гарантий. С понедельника по четверг она работает с 9:00 до 18:00, а в пятницу - до 16:45. Операторы предоставляют информацию о программе "Доступные лекарства", отчеты медучреждений и бесплатные услуги.
Каждый из номеров призван обеспечить быстрый доступ к актуальной медицинской информации для всех украинцев.