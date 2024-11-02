США перебрасывают в Европу бомбардировщики для военных учений

США анонсировали переброску в Европу американских стратегических бомбардировщиков, которые примут участие в учениях союзниками и партнерами по НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении Европейского Командования Вооруженных сил США.

Развертывание начнется с того, что бомбардировщики ВВС США будут летать по заранее разработанному плану полета через международное воздушное пространство и с соответствующими дипломатическими разрешениями.

Экипажи американских бомбардировщиков "будут тренироваться и действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО в течение нескольких недель, демонстрируя приверженность США глобальной безопасности и стабильности".

Напомним, 14 октября Североатлантический альянс начал ежегодные ядерные учения Steadfast Noon.

Как известно, в Финляндии в конце ноября пройдут крупные артиллерийские учения НАТО.