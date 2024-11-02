WP узнала, как в Украине относятся к возможности победы Трампа на выборах в США

Уже в этом месяце в США состоятся наряды президента, результат которых повлияет и на Украину. Однако украинские чиновники исключают мнение о том, что победа бывшего президента США Дональда Трампа станет катастрофической для Киева, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, украинские чиновники исключают мнение о том, что победа Трампа будет катастрофической для Киева, и боятся такой возможности. В офисе украинского президента Владимира Зеленского оптимистично настроены относительно того, что украинский лидер может повлиять на Трампа, если между ними установится личная связь.

Анонимный украинский чиновник, работавший в правительстве Зеленского во время президентства Трампа, даже отметил, что администрация Зеленского больше связана с Трампом.

По словам чиновника, Зеленский всегда видел схожесть между собой и Трампом, что, по мнению украинского президента, помогло бы им построить хорошие отношения. Оба пришли к власти, имея нетипичное происхождение вне политической системы: Трамп происходит из мира бизнеса, а Зеленский был актером и комиком.

Заявления Трампа о завершении войны

Издание напомнило, что Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах поможет Украине и России быстро заключить соглашение о прекращении войны, но не предлагало конкретных деталей. Его визави, Джей Ди Вэнс, которого многие украинские чиновники воспринимают с подозрением, говорил о мирном плане, который заморозил бы нынешние линии фронта, оставив значительную часть страны в руках России.

В интервью скандинавским журналистам Зеленский, похоже, ответил на слова Трампа о скором решении.

"Мы тоже на стороне Украины: "Мы тоже на стороне быстрого мирного решения, но мы не должны платить за это. Мы не агрессоры. Россия – агрессор; они должны заплатить" , - подчеркнул глава Украины.

Два других украинских чиновника заявили, что, хотя месседжи Трампа в отношении Украины были негативными, они считают, что это лишь предвыборная риторика и не обязательно будет коррелироваться с его действиями в должности.

Выборы президента США

Заметим, что на нынешних выборах президента в США будут соревноваться два политика: кандидаты от Республиканской партии Дональд Трамп и от Демократической партии Камала Гаррис. Напомним, что выборы пройдут на следующей неделе, а именно во вторник, 5 ноября.

Согласно последним данным соцопросов, рейтинги кандидатов практически сравнялись.

В отдельных штатах опасаются жестких протестов с насилием в случае проигрыша республиканца.

Тем временем Трамп подал в суд на телеканал CBS из-за интервью Камалы Гаррис и требует компенсацию в 10 млрд долларов.