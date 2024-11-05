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Курс валют НБУ на 5 ноября

Курс валют НБУ на 5 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 5 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 ноября, вырос на 11 коп до 41.3954 за 1 доллар.

Евро подорожал на 17 коп до 45.1417 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 18 коп до 53.6733 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 23 коп до 47.9502 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 7 коп до 10.3948 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.395400 +0.1063
EUR Евро 45.141700 +0.1737
GBP Фунт стерлингов 53.673300 +0.175
CHF Швейцарский франк 47.950200 +0.2282
PLN Польский злотый 10.394800 +0.0674

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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