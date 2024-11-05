Курс валют НБУ на 5 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 5 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 ноября, вырос на 11 коп до 41.3954 за 1 доллар.

Евро подорожал на 17 коп до 45.1417 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 18 коп до 53.6733 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 23 коп до 47.9502 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 7 коп до 10.3948 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.395 400 EUR Евро 45.141 700 GBP Фунт стерлингов 53.673 300 CHF Швейцарский франк 47.950 200 PLN Польский злотый 10.394 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.