Курс валют НБУ на 5 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 5 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 4 ноября, вырос на 11 коп до 41.3954 за 1 доллар.
Евро подорожал на 17 коп до 45.1417 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 18 коп до 53.6733 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 23 коп до 47.9502 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 7 коп до 10.3948 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.395400
|EUR
|Евро
|45.141700
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.673300
|CHF
|Швейцарский франк
|47.950200
|PLN
|Польский злотый
|10.394800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.