Курс валют НБУ на 5 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 5 листопада 2024 року
Курс долара, порівняно з 4 листопада, зріс на 11 коп. до 41.3954 за 1 долар.
Євро подорожчав на 17 коп. до 45.1417 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 18 коп. до 53.6733 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 23 коп. до 47.9502 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 10.3948 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.395 400
|EUR
|Євро
|45.141 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.673 300
|CHF
|Швейцарський франк
|47.950 200
|PLN
|Польський злотий
|10.394 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.