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Курс валют НБУ на 5 листопада

Курс валют НБУ на 5 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 5 листопада 2024 року

Курс долара, порівняно з 4 листопада, зріс на 11 коп. до 41.3954 за 1 долар.

Євро подорожчав на 17 коп. до 45.1417 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 18 коп. до 53.6733 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 23 коп. до 47.9502 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 10.3948 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.395 400 +0.1063
EUR Євро 45.141 700 +0.1737
GBP Фунт стерлінгів 53.673 300 +0.175
CHF Швейцарський франк 47.950 200 +0.2282
PLN Польський злотий 10.394 800 +0.0674

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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