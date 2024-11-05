Курс валют НБУ на 5 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 5 листопада 2024 року

Курс долара, порівняно з 4 листопада, зріс на 11 коп. до 41.3954 за 1 долар.

Євро подорожчав на 17 коп. до 45.1417 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 18 коп. до 53.6733 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 23 коп. до 47.9502 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 10.3948 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.395 400 EUR Євро 45.141 700 GBP Фунт стерлінгів 53.673 300 CHF Швейцарський франк 47.950 200 PLN Польський злотий 10.394 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.