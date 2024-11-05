Более 100 западных деятелей предостерегли от "мюнхенского заговора" в отношении Украины

Более сотни деятелей западных стран в открытом письме призвали не идти на соглашение с РФ, что будет заключено ценой интересов Украины. Об этом говорится в открытом письме, которое собрало уже более 100 подписей западных политиков, ученых, военных, журналистов и других общественных деятелей, сообщает Укринформ.

Как отмечают авторы письма, в случае победы на выборах США Дональда Трампа его администрация попытается навязать соглашение с Москвой, что нанесет ущерб интересам Украины и поставит под угрозу европейскую безопасность. Если президентом станет Камала Гаррис, продолжится политика стагнации и красных линий, из-за которых Украина до сих пор не получила достаточно возможностей для победы в войне.

Отмечается, что фатализм ключевых европейских правительств, которые не верят в победу Украины и в лучшем случае склонны ограничиться укреплением обороны НАТО в ответ на поражение Украины, может стать решающим фактором внутри блока и ослабить его.

В каждом из случаев аналогии с Мюнхенским соглашением 1938 года очевидны, отмечается в письме.

"Это будет ложный мир, достигнутый путем европейского согласия на расчленение суверенного государства" , - отмечается в тексте.

Также убежден, что в будущем развернется еще более масштабная и разрушительная война.

Подписавшиеся акцентируют, что есть третий путь, который поможет Украине выстоять и победить в войне с РФ.

"Путь к победе Украины еще существует. Это хорошо понимают в министерствах обороны стран НАТО в Европе" , - убеждены подписанты документа.

В письме сообщается, что предлагаемый курс действий состоит в том, чтобы коалиция стран НАТО, желающих и согласных на такой шаг, взяла бы на себя обязательство усилить военную и финансовую поддержку Киева и вновь подтвердила свою приверженность целям суверенной Украины в ее пределах, признанных международным правом, сосредоточенным вокруг ясной стратегии и теории победы.

Речь идет о принципе "кто хочет действовать, может действовать", отмечают авторы открытого обращения. Это означает, что такой путь к поддержке Украины и ее победы не требует единодушного одобрения на уровне всех 32 членов НАТО, но может быть обеспечен коалицией желающих стран, включая всех тех, кто ранее обязался помочь вернуть Украине ее оккупированную территорию, а затем предоставить Киеву реальные гарантии безопасности.

Неотвратимость победы РФ – это миф. Москва не сможет поддерживать свои военные усилия на текущем уровне после 2025 года. Подписавшиеся письма напоминают, что РФ теряет 260 единиц орудий тяжелого калибра (артиллерийских и танковых) в месяц, а способна производить только 20. Кроме того, РФ теряет в среднем 144 БМП в месяц, но производит лишь 17. Запасы этих образцов вооружения, как и многих других РФ может исчерпать уже во второй половине 2025 года, - отмечают авторы письма.