Politico: ЕС расследует поставки российской нефти через Турцию

Управление Европейского Союза по борьбе с мошенничеством расследует поставки российских нефтепродуктов в ЕС в обход санкций через Турцию.﻿ Об этом пишет Politico, сообщает Экономическая правда.

За год после введения 5 февраля 2023 года эмбарго на поставку российских нефтепродуктов страны ЕС импортировали 5,2 млн т на более 3 млрд евро из трех турецких портов: Джейхана, Мармара Эреглиси и Мерсина, несмотря на то, что в этих портах нет перерабатывающих мощностей.

Россия воспользовалась лазейкой в санкционных правилах ЕС, которые позволяют покупать продукты из российской нефти в случае существенной переработки (смешивания), и наладила поставки через турецкие порты.

С февраля 2023 года по конец февраля 2024 года Турция импортировала российских нефтепродуктов на 17,6 млрд евро - на 105% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

В то же время турецкий экспорт топлива в ЕС вырос на 107%. На поставках нефтепродуктов в Турцию РФ заработала 5,4 млрд евро, что позволило Москве "продолжать полномасштабное вторжение в Украину", отмечается в сообщении.

Расследование происходит на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Анкарой из-за ее российской политики - даже несмотря на то, что Турция делает незначительные шаги, чтобы присоединиться к западным санкциям.

В прошлом году Politico обнаружило, что Москва получила еще 1 млрд евро через отдельную лазейку в санкциях ЕС в Болгарии.