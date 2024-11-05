Кабмин изменил перечень объектов, где не будут выключать свет по графику

Кабинет министров внес изменения в порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. К объектам сил безопасности и обороны и мобильным операторам не будут применяться графики отключений света.﻿ Об этом говорится в постановлении от 1 ноября 2024 г. №1260, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, включены:

объекты сил безопасности и сил обороны по перечням, определенным такими органами или центральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законами Украины;

технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Согласно постановлению к критически важным объектам не применяются графики почасового отключения до 1 июня 2025 года.

Кроме того, в перечне приоритетного электроснабжения по-прежнему присутствуют: