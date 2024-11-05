Германия получила первое возмещение убытков за недополученный российский газ

Энергетическая компания Uniper перечислила в бюджет Германии 530 млн евро в рамках спора с российским "Газпромом" о возмещении убытков за недополученный газ, сообщает Экономическая правда.

В рамках мер по стабилизации со стороны властей Германии Uniper обязалась передать правительству любые компенсационные выплаты, которые она получит за сокращение поставок газа, после вычета судебных расходов и налогов.

В конце прошлого года Uniper уже зафиксировала резерв в размере около 2,2 млрд евро на ожидаемые платежные обязательства перед ФРГ в связи с помощью, предоставленной в 2022 году.

"Компания пересмотрела размер резерва 30 сентября 2024 года и на этой основе оценила его чуть менее 2,5 млрд евро. Она рассчитает точную сумму платежного обязательства на основе своих финансовых показателей за 2024 год" , - сказано в отчете.

Ожидается, что средства, скорее всего, будут переведены правительству Германии в начале 2025 года.