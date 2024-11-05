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В Google прокомментировали публикацию обновленных карт с военными объектами Украины

В Google прокомментировали публикацию обновленных карт с военными объектами Украины
Фото: Pixabay

Спутниковые снимки с оборонной инфраструктурой Украины, которые были нанесены на обновленные карты Google, были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников, сообщает Экономическая правда.

"Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников - мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий. Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами", - сообщили в Google.

Ранее, после обновления карт Google появились многочисленные снимки украинской оборонной инфраструктуры, однако компания согласилась решить вопрос со снимками только после публичной огласки.

"Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого. Россияне уже активно разгоняют эти снимки", - сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Коваленко.

После этого, по словам Коваленко, представители Google заявили, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения военных систем Украины.

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