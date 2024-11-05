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У Google прокоментували публікацію оновлених карт з військовими об'єктами України

У Google прокоментували публікацію оновлених карт з військовими об'єктами України
Фото: Pixabay

Супутникові знімки з оборонною інфраструктурою України, які були нанесені на оновлені карти Google, були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел, повідомляє Економічна правда.

"Ці супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел – ми усвідомлено не публікуємо останні зображення зон бойових дій. Ми дуже серйозно ставимося до таких запитів і підтримуємо постійний зв’язок з українськими офіційними особами" – повідомили у Google.

Раніше, після оновлення карт Google зʼявились численні знімки української оборонної інфраструктури, однак компанія погодилась розвʼязати питання зі знімками тільки після публічного розголосу.

"Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього. Росіяни вже активно розганяють ці знімки", – повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко.

Після цього, за словами Коваленка, представники Google заявили, що вже працюють над виправленням ситуації із знімками розміщення військових систем України.

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