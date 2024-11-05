В США уже открылась часть участков: будут выбирать также конгрессменов и сенаторов

В США уже открылась часть избирательных участков: проголосовать первыми в основной день выборов могут в штатах восточного побережья. Голосование продлится целый день, а последними избирательные участки закроются в Адаке (Аляска). Через часовые пояса избирательные участки в штатах открываются в разное время. Со ссылкой на Wall Street Journal, сообщает Левый берег.

Посол Украины в США Оксана Маркарова пояснила, что сегодня американцы будут выбирать не только следующего президента, но Палату представителей и часть Сената. Также будут выбирать некоторых губернаторов.

"На конгрессных выборах избираются 34 из 100 сенаторов и полностью переизбирается состав Палаты представителей США (435 членов). Всего в Палату представителей баллотируются 2710 кандидатов, в Сенат – 69 кандидатов" , – пояснила Маркарова.

За сенаторов будут голосовать в штатах Аризона, Флорида, Мэриленд, Мичиган, Монтана, Небраска, Невада, Огайо, Пенсильвания, Техас, Висконсин, Западная Вирджиния, Калифорния, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Индиана, Массачусетс, Мэн, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Род-Айленд, Теннесси, Юта, Вирджиния, Вермонт, Вашингтон, Вайоминг.

За губернаторов: Индиана, Северная Каролина, Нью-Гэмпшир, Вашингтон, Делавер, Миссури, Монтана, Северная Дакота, Юта, Вермонт, Западная Вирджиния.

Маркарова также уточнила, когда именно будут закрываться избирательные участки по штатам.

Индиана, Кентукки - 18.00 ч по Вашингтонскому времени (01.00 ч 6 ноября по Киевскому времени)

Флорида, Джорджия, Нью-Гемпшир, Южная Каролина, Вермонт, Вирджиния - 19.00 ч по Вашингтонскому времени, (02.00 ч 6 ноября по Киевскому времени),

Северная Каролина, Огайо, Западная Вирджиния - 19.30 ч по Вашингтонскому времени, (02.30 ч 6 ноября по Киевскому времени)

Алабама, Коннектикут, Делавэр, округ Колумбия, Иллинойс, Канзас, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Нью-Джерси, Северная Дакота, Оклахома, Пенсильвания, Род-Айленд, Теннесси, Техас - 20.00 ч по Вашингтонскому времени, (03.00 ч 6 ноября по Киевскому времени)

Арканзас - 20.30 ч по Вашингтонскому времени, (03.30 ч 6 ноября по Киевскому времени)

Колорадо, Айова, Луизиана, Миннесота, Небраска, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Южная Дакота, Висконсин, Вайоминг - 21.00 ч по Вашингтонскому времени, (04.00 ч 6 ноября по Киевскому времени)

Аризона, Монтана, Невада, Юта - 22.00 ч по Вашингтонскому времени, (05.00 ч 6 ноября по Киевскому времени),

Калифорния, Айдахо, Орегон, Вашингтон - 23.00 ч по Вашингтонскому времени, (06.00 ч 6 ноября по Киевскому времени)

Гавайи - 00.00 ч 6 ноября по Вашингтонскому времени, (07.00 ч 6 ноября по Киевскому времени)

Аляска - 01.00 ч 6 ноября по Вашингтонскому времени, (08.00 ч 6 ноября по Киевскому времени).

Выборы президента США

5 ноября - основной день выборов, но проголосовать по почте или по открепительным письмам можно было раньше. Именно по почте голосовала демократка Камала Харрис, которая соревнуется за пост президента со вторым основным кандидатом, республиканцем Дональдом Трампом.

Выборы президента США происходят не только среди граждан: также голосует коллегия выборщиков. Каждый штат имеет определенное количество голосов, зависящее от его населения. Обычно штат отдает все голоса тому кандидату, поддержка которого преобладает на всенародном голосовании. Для победы кандидат должен набрать по крайней мере 270 голосов выборщиков.

Окончательно власть перейдет к новому президенту в январе, после инаугурации, а до тех пор президентом будет оставаться Джо Байден.