Кабмин восстанавливает госконтроль за качеством лекарств

Кабинет министров возобновит государственный надзор над качеством лекарственных средств, а также за соблюдением лицензионных условий по производству, торговле и импорту лекарственных средств с 1 января 2025 года.﻿ Об этом заявил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Экономическая правда.

Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабмина от 13 марта 2022 года № 303 "О прекращении мероприятий государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения".

Изменения предусматривают осуществление государственного надзора за соблюдением требований законодательства по качеству лекарственных средств, лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по культивированию растений, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного КМУ.

Кроме этого, контроль будет восстановлен над разработкой, производством, изготовлением, хранением, перевозкой, приобретением, реализацией, использованием, уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, включенных в указанный перечень.

Возобновится также государственный надзор за соблюдением лицензионных условий по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли и импорта (кроме активных фармацевтических ингредиентов), утвержденных постановлением КМУ от 30 ноября 2016 года № 929.