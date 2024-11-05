Глава МИД Германии Бербок посетила Ягодное в Черниговской области

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила село Ягодное в Черниговской области, где в первые недели российской оккупации сотни местных жителей держали в подвале.﻿ Со ссылкой на ntv, сообщает Европейская правда.

Анналена Бербок прибыла в Украину накануне с восьмым с начала полномасштабного вторжения России визитом.

"Это место дает понять... что означает российская оккупация: бесчеловечность, террор, вещи, которые никто в этом мире не хочет пережить" , – сказала министр в Ягодном.

Во время российской оккупации села в 2022 году солдаты удерживали 350 жителей в подвале школы, в том числе пять младенцев. Десять пожилых людей умерли тогда, а семь человек были расстреляны.

"И когда мы помним об этих страданиях, которые произошли здесь, то наша миссия в эти дни заключается в том, чтобы непрерывно работать над тем, чтобы люди по всей Украине могли однажды снова жить в мире" , – заявила Бербок.

Украина нуждается в "поддержке для обороны и самообороны, а также для освобождения мест, которые остаются под оккупацией", подчеркнула она.