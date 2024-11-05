Глава МЗС Німеччини Бербок відвідала Ягідне на Чернігівщині

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала село Ягідне у Чернігівській області, де у перші тижні російської окупації сотні місцевих мешканців тримали у підвалі.﻿ З посиланням на ntv, повідомляє Європейська правда.

Анналена Бербок прибула до України напередодні з восьмим від повномасштабного вторгнення Росії візитом.

"Це місце дає зрозуміти... що означає російська окупація: нелюдськість, терор, речі, які ніхто в цьому світі не хоче пережити" , – сказала міністерка у Ягідному.

Під час російської окупації села у 2022 році солдати утримували 350 мешканців у підвалі школи, в тому числі п'ятьох немовлят. Десять літніх людей померли тоді, а семеро були розстріляні.

"І коли ми пам'ятаємо про ці страждання, які сталися тут, то наша місія в ці дні полягає в тому, щоб безперервно працювати над тим, щоб люди по всій Україні могли одного дня знову жити в мирі" , – заявила Бербок.

Україна потребує "підтримки для оборони і самооборони, а також для звільнення місць, які залишаються під окупацією", наголосила вона.