В полиции озвучили количество работников мобилизационного возраста
В полиции заявили, что в структуре примерно работают 70−75 тысяч мужчин мобилизационного возраста (от 25 до 60 лет). Все аттестованные полицейские забронированы, однако некоторые из них выполняют боевые задачи, сообщает Новое время.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
«В Нацполиции есть где-то 70−75 тысяч полицейских-мужчин, которые могут подпасть под мобилизацию по возрастной категории 25−60 лет. Из них более 15 тысяч непосредственно уже выполняют боевые задачи. У нас все полицейские аттестованные, которые носят погоны, забронированы. Но они также выполняют боевые задачи», — заявили в полиции.
Как уточнил Фацевич, в полиции созданы новые штатные подразделения, которые участвуют в противодействии российской агрессии. Он также добавил, что в Главном управлении полиции в разных областях также были созданы стрелковые батальоны.
«Мы создали спецподразделения для поддержки ГПСУ и Сил обороны, ВСУ. Также мы сейчас выполняем задачи непосредственно на одном из самых тяжелых направлений фронта — это бригада Лють вместе со сводной бригадой Хищник вместе с новосозданным стрелковым подразделением нашего КОРДа. Они выполняют задачи на Торецком направлении», — добавил представитель полиции.