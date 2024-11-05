В полиции озвучили количество работников мобилизационного возраста

В полиции заявили, что в структуре примерно работают 70−75 тысяч мужчин мобилизационного возраста (от 25 до 60 лет). Все аттестованные полицейские забронированы, однако некоторые из них выполняют боевые задачи, сообщает Новое время.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

«В Нацполиции есть где-то 70−75 тысяч полицейских-мужчин, которые могут подпасть под мобилизацию по возрастной категории 25−60 лет. Из них более 15 тысяч непосредственно уже выполняют боевые задачи. У нас все полицейские аттестованные, которые носят погоны, забронированы. Но они также выполняют боевые задачи» , — заявили в полиции.

Как уточнил Фацевич, в полиции созданы новые штатные подразделения, которые участвуют в противодействии российской агрессии. Он также добавил, что в Главном управлении полиции в разных областях также были созданы стрелковые батальоны.