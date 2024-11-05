У поліції озвучили кількість працівників мобілізаційного віку

У поліції заявили, що у структурі приблизно працюють 70-75 тисяч чоловіків мобілізаційного віку (від 25 до 60 років). Усі атестовані поліцейські заброньовані, проте деякі виконують бойові завдання, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини у вівторок, 5 листопада, сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

«У Нацполіції є десь 70−75 тисяч поліцейських-чоловіків, які можуть підпасти під мобілізацію за віковою категорією 25−60 років. З них понад 15 тисяч безпосередньо вже виконують бойові завдання. У нас усі поліцейські атестовані, які носять погони, заброньовані. Але вони також виконують бойові завдання» , — заявили у поліції.

Як уточнив Фацевич, у поліції створені нові штатні підрозділи, які беруть участь у протидії російській агресії. Він також додав, що у Головному управлінні поліції в різних областях також були створені стрілецькі батальйони.

«Ми створили спецпідрозділи для підтримки ДПСУ і Сил оборони, ЗСУ. Також ми зараз виконуємо завдання безпосередньо на одному з найважчих напрямків фронту — це бригада Лють разом зі зведеною бригадою Хижак разом із новоствореним стрілецьким підрозділом нашого КОРДу. Вони виконують завдання на Торецькому напрямку» , — додав представник поліції.



