Екс-владелец "Дельта Банк" Лагун объявлен в международный розыск
По ходатайству прокурора бывший владелец ПАО "Дельта Банк" Николай Лагун объявлен в международный розыск, после того как он ни разу не появился на судебных заседаниях. Со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора, сообщает Лига.Финансы.
В отношении Лагуна открыто несколько криминальных производств по обвинению в неуплате налогов и завладении имуществом в особо крупных размерах.
Как уточняют в Офисе генпрокурора, Лагуна официально объявили в международный розыск еще в конце октября в ходе рассмотрения дела о завладении бизнесменом 153,5 млн грн компании-нерезидента.
В настоящее время принимаются меры, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством с целью установления местонахождения обвиняемого через Интерпол.
В Украине Лагун объявлен в розыск с октября прошлого года по уголовному делу, где он обвиняется по эпизоду о выводе из Дельта Банка более $76,5 млн.
Николай Лагун с 2022 года фактически проживает за границей. В декабре прошлого года в ходе рассмотрения дела о неплатежеспособности Лагуна подтверждалось, что он живет в Австрии.
Дельта Банк – крупнейший банк-банкрот, оказавшийся в управлении Фонда гарантирования вкладов. С октября 2015 года он находится в стадии ликвидации. С 2008 года до самого банкротства главой наблюдательного совета банка был Николай Лагун, которому принадлежали 70,61% акций финучреждения.
В 2018 году ФГВФЛ подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд грн. Оценочная стоимость активов банка достигает 29,2 млрд грн, тогда как обязательства банка – 53,77 млрд грн.