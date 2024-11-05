Треть ядерного арсенала РФ находится в зоне досягаемости украинского оружия – СМИ
Около 30% ядерного арсенала России, который насчитывает примерно 5580 боеголовок, находятся в зоне досягаемости украинских дронов и ракет. Об этом пишет американский журнал о международных отношениях и внешней политике США Foreign Affairs, сообщает Украинская правда.
"Поскольку украинские БпЛА уже достигли Москвы, то очевидно, что по меньшей мере 14 российских объектов хранения ядерных боеприпасов сейчас находятся в зоне досягаемости украинских беспилотников. По меньшей мере 2 из этих объектов находятся менее чем в 100 милях от украинской границы, в пределах досягаемости более мощных ракет, которыми Украина уже обладает, а еще 5 объектов расположены менее чем в 200 милях от границы – примерно в пределах досягаемости современных ракет, предоставленных Западом, которые Украина просит разрешить использовать против обычных целей в России", - говорится в статье под названием "Как война в Украине может случайно стать ядерной".
Автор статьи отмечает, что нет никаких признаков того, что украинские силы намеренно нацелены на места хранения ядерных боеголовок. В то же время он подчеркивает, что ответственность за перемещение своих ядерных боеголовок подальше от опасности лежит на российском правительстве.
"Россия знает, что ее боеголовки не должны располагаться вблизи военных операций: после того, как весной 2023 года Украина осуществила свои первые ракетные и беспилотные атаки на Белгород, Россия быстро сообщила, что ее хранилище в Белгороде больше не хранит ядерные боеголовки – признавая, что боеголовки не должны храниться вблизи активных боевых действий. Но примечательно, что Россия не сделала никаких заявлений о состоянии боеголовок, которые она имеет в других своих хранилищах", – говорится в статье.
Автор считает, что этому может быть несколько объяснений:
- глава России Владимир Путин может считать, что перемещение российских ядерных боеголовок будет признаком слабости;
- российское руководство может не осознавать опасности, которую представляют эти боеголовки;
- российские военные могут опасаться, что Запад будет неправильно трактовать перемещение боеголовок как подготовку к ядерной атаке, что приведет к превентивному удару со стороны НАТО.
"Возможность того, что украинский беспилотник или ракета попадет в боеголовку и вызовет взрыв, который распространит расщепляющийся материал, уже является большим риском. Но он не единственный. Еще более опасной является вероятность того, что украинский ракетный удар или захват территории может привести к операционному хаосу на хранилище, что позволит злоумышленникам завладеть ядерными боеголовками, или непреднамеренно подтолкнуть Россию к ядерной эскалации", – говорится в статье.
Автор статьи отмечает, что Россия "нарушила священный принцип ядерной безопасности, начав атаки против Украины с военных баз, на которых хранятся ядерные боеголовки, что делает эти базы легитимной целью для контратак".
Он напомнил, что с марта 2022 года Россия использует авиабазу "Энгельс-2" для осуществления ракетных атак на Украину "Кинжалами". Эти ракеты имеют двойное назначение, то есть могут нести ядерные боеголовки. Автор считает, что, вероятно, "десятки ядерных боеголовок хранятся менее чем в четырех милях от основных аэродромов базы „Энгельс-2"".
Также считается, что Россия хранит десятки ядерных боеголовок для самолетов малой дальности на авиабазах "Ейск" и "Морозовск".
Как известно, все эти аэродромы неоднократно атаковала Украина.
Издание отмечает, что удар по хранилищу сам по себе не приведет к ядерному взрыву боеголовок.
Угроза существует, когда боеголовка находится не в бункере – например, при перемещении для технического обслуживания в пределах хранилища или на железнодорожном перегрузочном пункте.
"Но, возможно, самая большая опасность, которую сейчас представляют российские хранилища ядерного оружия, – это та, которую изначально предсказывали после окончания холодной войны: то есть опасность того, что боеголовки может захватить небольшая группа боевиков. Россия все еще сталкивается с внутренними угрозами, включая террористов, сепаратистов и тысячи бывших бойцов "Вагнера", которые сейчас разбросаны по России и Беларуси. Ее действия в Украине значительно усилили опасность, которую представляют эти давние угрозы", – отмечается в статье.