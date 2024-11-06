ISW: Россия запустила на орбиту два иранских спутника
5 ноября Россия запустила на орбиту два спутника иранского производства. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Таким образом Россия продолжила тенденцию двустороннего российско-иранского космического сотрудничества.
Российская ракета-носитель "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный в Амурской области утром 5 ноября, запустив 53 спутника на высоту 500 километров.
Иранские СМИ сообщили, что среди запущенных спутников были иранские спутники "Kousar" и "Hodhod".
Как сообщается, спутник "Kousar" является спутником высокого разрешения, который снимает земную поверхность для сельскохозяйственных целей, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, тогда как спутник "Hodhod" предназначен для создания сетей спутниковой связи и Интернета для обеспечения связи с труднодоступными территориями.
Спутники были построены и спроектированы частной иранской компанией "Омид Фаза".
Россия ранее запустила на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям" (другое название - "Канопус-В") и исследовательский спутник "Парс-1" в августе 2022 года и феврале 2024 года, соответственно.
ISW ранее оценивал, что Иран может использовать эти спутники для для атак за рубежом.
Ключевые выводы ISW за 5 ноября
- Первые северокорейские войска, вероятно, официально вступили в боевые действия против украинских войск в Курской области.
- Кремль назначил первого в истории участника программы "Время героев" на должность федерального уровня, продолжая свои усилия по укомплектованию государственных должностей ветеранами войны и созданию долгосрочных условий для милитаризации российских органов власти от местного до федерального уровней.
- Россия запустила на орбиту два спутника иранского производства 5 ноября с помощью российской ракеты-носителя, продолжая тенденцию двустороннего российско-иранского сотрудничества в космической сфере.
- Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Купянска, на северо-запад от Кременной, в Часов Яр, вблизи Торецка, на юго-восток от Покровска, на северо-восток от Курахово, вблизи Угледара и на север от Роботино.
- Недавно украинские войска восстановили утраченные позиции к югу от Часового Яра.
- Российские военные пытаются удержать достаточное количество качественного личного состава в традиционно элитных войсках.