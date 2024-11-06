ISW: Россия запустила на орбиту два иранских спутника

5 ноября Россия запустила на орбиту два спутника иранского производства.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Таким образом Россия продолжила тенденцию двустороннего российско-иранского космического сотрудничества.

Российская ракета-носитель "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный в Амурской области утром 5 ноября, запустив 53 спутника на высоту 500 километров.

Иранские СМИ сообщили, что среди запущенных спутников были иранские спутники "Kousar" и "Hodhod".

Как сообщается, спутник "Kousar" является спутником высокого разрешения, который снимает земную поверхность для сельскохозяйственных целей, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, тогда как спутник "Hodhod" предназначен для создания сетей спутниковой связи и Интернета для обеспечения связи с труднодоступными территориями.

Спутники были построены и спроектированы частной иранской компанией "Омид Фаза".

Россия ранее запустила на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям" (другое название - "Канопус-В") и исследовательский спутник "Парс-1" в августе 2022 года и феврале 2024 года, соответственно.

ISW ранее оценивал, что Иран может использовать эти спутники для для атак за рубежом.

Ключевые выводы ISW за 5 ноября