ISW: Росія запустила на орбіту два іранські супутники

5 листопада Росія запустила на орбіту два супутники іранського виробництва.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Таким чином Росія продовжила тенденцію двостороннього російсько-іранського космічного співробітництва.

Російська ракета-носій "Союз 2.1б" стартувала з космодрому Східний в Амурській області вранці 5 листопада, запустивши 53 супутники на висоту 500 кілометрів.

Іранські ЗМІ повідомили, що серед запущених супутників були іранські супутники "Kousar" і "Hodhod".

Як повідомляється, супутник "Kousar" є супутником високої роздільної здатності, який знімає земну поверхню для сільськогосподарських цілей, управління природними ресурсами та охорони навколишнього середовища, тоді як супутник "Hodhod" призначений для створення мереж супутникового зв'язку та Інтернету для забезпечення зв'язку з важкодоступними територіями.

Супутники були побудовані і спроектовані приватною іранською компанією "Омід Фаза".

Росія раніше запустила на орбіту іранський супутник дистанційного зондування Землі "Хайям" (інша назва - "Канопус-В") та дослідницький супутник "Парс-1" у серпні 2022 року та лютому 2024 року, відповідно.

ISW раніше оцінював, що Іран може використовувати ці супутники для атак за кордоном.

Ключові висновки ISW за 5 листопада