NYT: Трамп может победить на выборах с вероятностью 88%

The New York Times оценивает вероятность победы Трампа на выборах в 88%, сообщает Украинская правда.

Этот показатель может измениться.

Сейчас Трамп набирает 214 голосов выборщиков, Харрис - 179. Для победы нужно 270.

Избирательные участки закрылись в большинстве штатов, в том числе во всех семи, которые "колебались".

Пока что Трамп лидирует в пяти "колеблющихся" штатах (во всех, кроме Мичигана). В том числе и в Пенсильвании, где победитель получит 19 голосов выборщиков.

Сейчас за Харрис проголосовали 42,5 миллиона избирателей (46,3%), за Дональда Трампа - 48,2 миллиона (52,5%).