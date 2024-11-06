Курс валют НБУ на 6 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 6 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 ноября, вырос до уровня 41.4375 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 1 коп до 45.1503 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 53.8190 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 8 коп до 48.0268 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.3555 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.437 500 EUR Евро 45.150 300 GBP Фунт стерлингов 53.819 000 CHF Швейцарский франк 48.026 800 PLN Польский злотый 10.355 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.