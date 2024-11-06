Курс валют НБУ на 6 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 6 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 5 ноября, вырос до уровня 41.4375 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 1 коп до 45.1503 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 53.8190 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 8 коп до 48.0268 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.3555 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.437500
|EUR
|Евро
|45.150300
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.819000
|CHF
|Швейцарский франк
|48.026800
|PLN
|Польский злотый
|10.355500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.