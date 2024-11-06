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Курс валют НБУ на 6 ноября

Курс валют НБУ на 6 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 6 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 ноября, вырос до уровня 41.4375 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 1 коп до 45.1503 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 53.8190 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 8 коп до 48.0268 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.3555 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.437500 +0.0421
EUR Евро 45.150300 +0.0086
GBP Фунт стерлингов 53.819000 +0.1457
CHF Швейцарский франк 48.026800 +0.0766
PLN Польский злотый 10.355500 --0.0393

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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