Курс валют НБУ на 6 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 6 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 5 листопада виріс до рівня 41.4375 за 1 долар.
Курс євро зріс на 1 коп. до 45.1503 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 53.8190 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 8 коп. до 48.0268 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.3555 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.437 500
|EUR
|Євро
|45.150 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53,819 000
|CHF
|Швейцарський франк
|48.026 800
|PLN
|Польський злотий
|10.355 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.