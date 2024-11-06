Курс валют НБУ на 6 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 6 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 5 листопада виріс до рівня 41.4375 за 1 долар.

Курс євро зріс на 1 коп. до 45.1503 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 53.8190 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 8 коп. до 48.0268 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.3555 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.437 500 EUR Євро 45.150 300 GBP Фунт стерлінгів 53,819 000 CHF Швейцарський франк 48.026 800 PLN Польський злотий 10.355 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.