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Курс валют НБУ на 6 листопада

Курс валют НБУ на 6 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 6 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 5 листопада виріс до рівня 41.4375 за 1 долар.

Курс євро зріс на 1 коп. до 45.1503 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 53.8190 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 8 коп. до 48.0268 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.3555 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.437 500 +0.0421
EUR Євро 45.150 300 +0.0086
GBP Фунт стерлінгів 53,819 000 +0.1457
CHF Швейцарський франк 48.026 800 +0.0766
PLN Польський злотий 10.355 500 --0.0393

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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